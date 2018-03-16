Калашников: Аваков нагнетает обстановку в преддверии выборов 18 марта 

Заявления министра внутренних дел Украины Арсена Авакова о блокировании попыток россиян пройти в здания диппредставительства для голосования на выборах президента России 18 марта не могут быть осуществлены, сказал глава Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников (КПРФ).
По словам парламентария, которые приводит ТАСС, перед созданием избирательных участков в помещениях российских диппредставительств эти шаги были согласованы с МИД Украины, а Аваков своими словами сделал попытку «крикнуть как можно громче, что он против России».
«Но при этом надо отдавать отчёт, что все международные соглашения соблюдены. Что, он пойдёт теперь лично не пускать? Это вряд ли, поскольку цель таких, как Аваков, — запугать людей, чтобы они не ходили», — подчеркнул парламентарий.
Одновременно Калашников выразил сожаление в связи с появлениями подобных заявлений со стороны одного из высокопоставленных представителей украинского руководства.
«Вместо того чтобы обеспечивать безопасность, глава МВД, наоборот, занимается тем, что нагнетает обстановку», — заключил глава думского Комитета.
Вечером в пятницу Арсен Аваков на странице в Facebook написал, что находящихся в республике граждан России не будут пускать в здания диппредставительств страны для голосования на выборах президента России.
Ранее первый заместитель председателя международного Комитета Совета Федерации Владимир Джабаров заявил, что Россия может поднять вопрос о нарушении избирательных прав россиян на Украине в Совбезе ООН и Парламентской ассамблее ОБСЕ в связи с возможным запретом МВД Украины не допустить россиян на избирательные участки в дипмиссиях.