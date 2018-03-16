Калашников: Аваков нагнетает обстановку в преддверии выборов 18 марта

По словам парламентария, которые приводит ТАСС , перед созданием избирательных участков в помещениях российских диппредставительств эти шаги были согласованы с МИД Украины, а Аваков своими словами сделал попытку «крикнуть как можно громче, что он против России ».

«Но при этом надо отдавать отчёт, что все международные соглашения соблюдены. Что, он пойдёт теперь лично не пускать? Это вряд ли, поскольку цель таких, как Аваков, — запугать людей, чтобы они не ходили», — подчеркнул парламентарий.

Одновременно Калашников выразил сожаление в связи с появлениями подобных заявлений со стороны одного из высокопоставленных представителей украинского руководства.

«Вместо того чтобы обеспечивать безопасность, глава МВД , наоборот, занимается тем, что нагнетает обстановку», — заключил глава думского Комитета.

Вечером в пятницу Арсен Аваков на странице в Facebook написал, что находящихся в республике граждан России не будут пускать в здания диппредставительств страны для голосования на выборах президента России.