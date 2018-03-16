Срыв выборов президента: ОБСЕ поддержала МИД РФ

Российский МИД вышел на руководство ОБСЕ и попросил оказать содействие в мониторинге за организацией голосования российских граждан на выборах президента на Украине », — сказал Лихачев.

«МИД получил твердые заверения, что представители ОБСЕ на Украине будут осуществлять такой мониторинг», — заявил он.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в пятницу заявил, что граждане РФ , за исключением дипломатов, не будут допускаться в воскресенье, 18 марта, на территорию российских дипломатических учреждений на Украине для участия в выборах президента РФ.

МВД Украины сообщает, что в воскресенье, 18 марта 2018 года, режим охраны дипломатических учреждений Российской Федерации на территории Украины в Киеве, Харькове , Одессе и Львове не будет предусматривать доступ к этим объектам граждан РФ для голосования на выборах… Доступ в учреждения будут иметь лица исключительно с дипломатическим статусом. Иные лица и граждане РФ в этот день на территорию диппредставительств допускаться не будут», — написал Аваков на своей странице в соцсети Facebook в пятницу.

Накануне сообщалось, что на территории Украины откроются четыре участка для голосования во время проведения выборов президента РФ.

«Голосование будет проходить 18 марта 2018 года с 8:00 до 20:00 часов по местному времени на избирательных участках в посольстве и генеральных консульствах России на Украине», — говорилось в сообщении посольства РФ в Киеве.

Участки будут открыты на территории посольства РФ в Киеве, в помещениях генеральных консульств во Львове, Одессе и Харькове.