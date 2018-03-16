Генеральная прокуратура Украины возбудила дело о крымских выборах

Уголовное дело, в том числе по статье о государственной измене, возбуждено Генеральной прокуратурой Украины . Об этом сообщил официальный сайт ведомства.

Уголовное дело возбуждено после обращения в прокуратуру организации под названием «Комитет избирателей Украины» (КИУ). Дело ведется по трем статьям, в том числе по статье о государственной измене.

В своем обращении в прокуратуру КИУ отметил, что в действиях лиц, которые способствуют организации избирательного процесса на территории АР Крым городе Севастополе , содержатся признаки государственной измены. «В частности, это касается членов так называемых избирательных комиссий, обеспечивающих организацию и проведение выборов Президента России 18 марта 2018 года», указано в обращении.

Прокуратурой установлено, что представители органов власти и оккупационной администрации России в нарушение Конституции и законов Украины, Устава, Хельсинкского заключительного акта, Будапештского меморандума 1994 года, Резолюции ГА о территориальной целостности Украины № 68/262 и других

международно-правовых

актов, организуют подготовку к проведению выборов Президента России на временно оккупированной территории полуострова Крым

— Прокуратура Украины.

В прокуратуре Украины подсчитали, что на «временно оккупированной территории АР Крым незаконно сформировано» 27 территориальных избирательных комиссий, 1164 участковых избирательных комиссий, в городе Севастополь четыре территориальные избирательные комиссии и 181 участковая избирательная комиссия. Всего к выборам в Крыму привлечено более 10 тысяч членов избирательных комиссий.