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В ЦИК оценили решение Украины о недопусках 18 марта
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В ЦИК оценили решение Украины не пускать россиян в посольство и консульства на выборах 

RT на русском 17 часов назад
Фото: РИА Новости
Заявление украинской стороны о препятствии голосованию российских граждан на выборах президента России в дипломатических учреждениях на Украине является ещё одним шагом в сторону от цивилизованности. Об этом заявил член Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Василий Лихачёв, передаёт РИА Новости.
«Это заявление действительно фиксирует то факт, что Украина делает ещё один шаг в сторону от цивилизованности своей линией поведения в международных отношениях в соответствии с уставом ООН. К сожалению, нам приходится это констатировать», — сказал он.
Ранее глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что российских граждан не будут пускать в дипучреждения для голосования на выборах президента России.
Данное заявление Киева прокомментировали в Совете Федерации и Государственной думе.
RT на русском: последние новости
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