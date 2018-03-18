Аксенов ожидает высокую явку в Крыму на выборах президента РФ 

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 марта. /ТАСС/. Глава Крыма Сергей Аксенов ожидает высокую явку на полуострове на выборах президента России.
"Прогнозы — дело неблагодарное, крымчане — люди ответственные. К вечеру будем понимать. Не хочу никаких прогнозов делать, но явка будет высокая", — сказал он, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС.
Глава республики призвал всех крымчан прийти на выборы. «Сегодня важен каждый голос. Это ответственность, гражданский долг каждого человека. Это благодарность нашей стране — России — за мирное небо над головой. Поэтому ждем сегодня всех на избирательных участках», — добавил он.
По словам Аксенова, безопасность в ходе выборов в Крыму «обеспечена в полном объеме». «Все избирательные участки охраняются, все в порядке, проблем нет», — отметил глава республики.
В Крыму с 08:00 мск открыты свыше 1,2 тыс. избирательных участков, где смогут проголосовать около 1,5 млн избирателей. Аксенов проголосовал в числе первых.
11 марта 2014 года Верховный совет Крыма и Севастопольский горсовет на фоне политического кризиса и смены власти на Украине приняли декларацию о независимости автономной Республики Крым и города Севастополя. 16 марта на полуострове при явке более 80% прошел референдум, по результатам которого за воссоединение с Россией проголосовали 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% — Севастополя. Договор о принятии новых субъектов в состав РФ подписали 18 марта.