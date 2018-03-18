Аксенов ожидает высокую явку в Крыму на выборах президента РФ

"Прогнозы — дело неблагодарное, крымчане — люди ответственные. К вечеру будем понимать. Не хочу никаких прогнозов делать, но явка будет высокая", — сказал он, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС.

Глава республики призвал всех крымчан прийти на выборы. «Сегодня важен каждый голос. Это ответственность, гражданский долг каждого человека. Это благодарность нашей стране — России — за мирное небо над головой. Поэтому ждем сегодня всех на избирательных участках», — добавил он.

По словам Аксенова, безопасность в ходе выборов в Крыму «обеспечена в полном объеме». «Все избирательные участки охраняются, все в порядке, проблем нет», — отметил глава республики.

В Крыму с 08:00 мск открыты свыше 1,2 тыс. избирательных участков, где смогут проголосовать около 1,5 млн избирателей. Аксенов проголосовал в числе первых.