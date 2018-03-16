Депутат ГД: Аваков хочет запугать россиян на Украине, чтобы сорвать их участие в выборах

"Это не может соответствовать действительности. Прежде чем создать участки и участковые избирательные комиссии в помещениях наших диппредставительств, с МИД Украины все было согласовано", — заявил он ТАСС в пятницу.

По мнению Калашникова, «Аваков, как и некоторые отмороженные полевые командиры, пытается таким образом крикнуть как можно громче, что он против России». «Но при этом надо отдавать отчет, что все международные соглашения соблюдены. Что, он пойдет теперь лично не пускать? Это вряд ли, поскольку цель таких, как Аваков, — запугать людей, чтобы они не ходили», — считает глава комитета.

Калашников выразил сожаление в связи с такой позицией украинского министра. «Вместо того чтобы обеспечивать безопасность, глава МВД, наоборот, занимается тем, что нагнетает обстановку», — заключил он.

Ранее глава МВД Украины Арсен Аваков сообщил на своей странице в Facebook, что граждан РФ не будут допускать в российские диппредставительства для голосования на выборах президента РФ 18 марта.