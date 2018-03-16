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В Минобороны опровергли сообщения об ударе по Восточной Гуте
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В Минобороны опровергли сообщения об ударе по Восточной Гуте 

РИА Новости 17 часов назад
РИА НОВОСТИ. В МИНОБОРОНЫ РФ ОПРОВЕРГЛИ СООБЩЕНИЯ ОБ УДАРЕ РОССИИ ПО ВОСТОЧНОЙ ГУТЕ В СИРИИ: АВИАЦИЯ В РАЙОНЕ ВОСТОЧНОЙ ГУТЫ БОЕВЫХ ЗАДАЧ НЕ ИМЕЕТ И НЕ ВЫПОЛНЯЛА
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