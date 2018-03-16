В Госдуме отреагировали на решение Киева не пускать россиян на выборы

"К власти на Украине пришли люди, для которых этих ценностей не существует. Если они занимают позицию, не позволяя россиянам высказаться на выборах президента России, то, значит, ничего общего с демократией и европейскими ценностями это иметь не может", — сказал Новиков.

По его словам, мировое сообщество должно дать соответствующую оценку действиям Украины, которая фактически не позволяет россиянам выразить свою гражданскую позицию.

Ранее МВД Украины заявило, что не пустит россиян в консульства и посольства для голосования на выборах президента России.