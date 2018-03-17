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Пункт для голосования россиян в Нью-Йорке облили краской
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В Нью-Йорке облили краской пункт голосования на выборах президента России 

РИА Новости 10 часов назад
Фото: Twitter
Пункт голосования на выборах президента России в Нью-Йорке облили краской, сообщила российская дипмиссия в своем Twitter.
Речь идет о фасаде здания, по адресу 3159 Coney Island Avenue в районе Бруклин, где расположено кафе Village, в котором в воскресенье будет открыт пункт голосования для граждан России. По информации РИА Новости, на стене здания было размещено рукописное объявление о проведении голосования 18 марта.
"Расцениваем этот варварский акт вандализма как попытку препятствовать проведению выездного голосования на Брайтоне. Информация о правонарушении передается правоохранительным органам", — говорится в сообщении консульства.
В этой связи генконсульство уведомило, что "в день выборов безопасность помещений для голосования будет обеспечиваться совместно с департаментом полиции Нью-Йорка с выставлением усиленных полицейских постов".
Выборы президента России состоятся 18 марта. Находящиеся на территории США россияне смогут проголосовать в 19 американских городах, в ряде из них досрочно. Для проведения выборов на территории США будут образованы избирательные участки в помещениях российских загранучреждений: посольство России в США (Вашингтон), генеральное консульство России в Нью-Йорке, генеральное консульство России в Хьюстоне, генеральное консульство России в Сиэтле (резиденция). Кроме того, организовывается досрочное голосование в городах Атланта, Бостон, Даллас, Денвер, Канзас-Сити, Лос-Анджелес, Майами, Миннеаполис, Олбани, Орландо, Сакраменто, Сан-Франциско, Сан-Хосе, Филадельфия, Чикаго.
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