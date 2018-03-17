Пункт для голосования россиян в Нью-Йорке облили краской

В Нью-Йорке облили краской пункт голосования на выборах президента России

Пункт голосования на выборах президента России в Нью-Йорке облили краской, сообщила российская дипмиссия в своем Twitter.

Речь идет о фасаде здания, по адресу 3159 Coney Island Avenue в районе Бруклин , где расположено кафе Village, в котором в воскресенье будет открыт пункт голосования для граждан России . По информации РИА Новости, на стене здания было размещено рукописное объявление о проведении голосования 18 марта.

"Расцениваем этот варварский акт вандализма как попытку препятствовать проведению выездного голосования на Брайтоне. Информация о правонарушении передается правоохранительным органам ", — говорится в сообщении консульства.

В этой связи генконсульство уведомило, что "в день выборов безопасность помещений для голосования будет обеспечиваться совместно с департаментом полиции Нью-Йорка с выставлением усиленных полицейских постов".