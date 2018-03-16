Депутат Шхагошев усматривает «провалы в памяти» главы британского МИД

По мнению депутата, «британский политик выступил с такими недостойными обвинениями в адрес человека, возглавляющего страну, вооруженные силы которой предотвратили возможность построения террористического государства на Ближнем Востоке». «Кроме этого, Джонсон забыл, что именно Владимир Путин по просьбе США Евросоюза стал посредником и заставил Башара Асада полностью ликвидировать химическое оружие на территории Сирии , за что так сильно переживали на Западе», — подчеркнул Шхагошев.

Парламентарий считает, что «дипломатическое сообщество обязано отреагировать на высказывания Джонсона, а он сам должен понести ответственность за бездоказательные обвинения в адрес российского руководства так же, как и Тереза Мэй , которая никак не остановится со своими наглыми, ничем не подкрепленными заявлениями о причастности России к делу Скрипаля».

"На наших глазах Запад, считающий себя эталоном демократии, становится флагманом беззакония", — заключил парламентарий.

Как заявил в пятницу британский министр, Лондон считает в высокой степени вероятным, что президент России лично дал указание использовать нервно-паралитическое вещество, которым был отравлен Скрипаль.