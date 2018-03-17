В ЦИК сообщили, что следят за голосованием на выборах-2018 на Украине 

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. ЦИК России следит за ситуацией по голосованию на выборах президента РФ на Украине и находится в контакте с ОБСЕ, вопрос об обращении в международные инстанции в связи с заявлением главы МВД Украины о недопуске россиян на избирательные участки будет рассмотрен после того, как пройдёт голосование, заявил в субботу РИА Новости член ЦИК Василий Лихачев.
"Будем смотреть, как пройдет завтрашнее голосование. Во-первых, это функция МИД, мы можем здесь, во-первых, с точки зрения консультантов выступать, во-вторых, собрать конкретный материал — чтобы фактура была. Мы сигналы им послали. Посмотрим, как дальше будут развиваться события", — сказал Лихачев, отвечая на вопрос, когда ЦИК намерен обратиться в ЕСПЧ или международный суд ООН.
По его словам, сейчас Центризбирком внимательно следит за ситуацией с голосованием россиян на Украине. «Мы только что закончили консультации с председателем зарубежной ТИК Василием Волковым. У нас у всех общие позиции. Решили поддерживать это взаимодействие, мониторить ситуацию силами, которые у нас есть — и сегодня накануне голосования, и, конечно, завтра, и быть в контакте с представителями ОБСЕ», — добавил он.
МВД Украины не пустит россиян в диппредставительства РФ для участия в выборах президента 18 марта, говорится в заявлении министерства, опубликованном главой ведомства Арсеном Аваковым в пятницу в Facebook.
В документе указано, что с учетом того, что Россия намерена провести голосование на выборах на территории Крыма, который Киев считает своей территорией, принято решение запретить выборы президента РФ на Украине.