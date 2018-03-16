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ОБСЕ поможет МИД РФ следить за организацией выборов президента России на Украине
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ОБСЕ поможет МИД РФ следить за организацией выборов президента России на Украине 

360tv.ru 18 часов назад
Фото: 360tv.ru
Министерство иностранных дел России попросило Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе помочь в наблюдении за организацией российских президентских выборов на территории Украины. Об этом сообщил член Центризбиркома РФ Василий Лихачев, передает «Интерфакс».
Российский МИД вышел на руководство ОБСЕ и попросил оказать содействие в мониторинге за организацией голосования российских граждан на выборах президента на Украине
Василий Лихачев.
При этом в организации заверили, что будут осуществлять такой мониторинг.
Выборы президента России состоятся 18 марта 2018 года. Избирательная кампания в СМИ и предвыборная агитация начинается 17 февраля и продлится месяц. 17 марта — день тишины: кандидатам и партиям будет запрещена любая агитация.
В день выборов проголосовать можно будет с 8:00 до 20:00 как по месту нахождения, так и по месту регистрации. Возможны досрочное голосование и голосование вне помещения УИК (Участковая избирательная комиссия). Официальные итоги выборов будут известны в течение 10 дней после их завершения.
Ранее ЦИК уверил, что голосовать на выборах президента России можно в Окленде и Новой Зеландии. Вопрос стал актуальным после спора между блогерами Михаилом Ронкаиненом и Артемом Кеем. Член ЦИК рассказал «360» об особенностях голосования за рубежом.
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