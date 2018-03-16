ОБСЕ поможет МИД РФ следить за организацией выборов президента России на Украине

Российский МИД вышел на руководство ОБСЕ и попросил оказать содействие в мониторинге за организацией голосования российских граждан на выборах президента на Украине

При этом в организации заверили, что будут осуществлять такой мониторинг.

Выборы президента России состоятся 18 марта 2018 года. Избирательная кампания в СМИ и предвыборная агитация начинается 17 февраля и продлится месяц. 17 марта — день тишины: кандидатам и партиям будет запрещена любая агитация.

В день выборов проголосовать можно будет с 8:00 до 20:00 как по месту нахождения, так и по месту регистрации. Возможны досрочное голосование и голосование вне помещения УИК (Участковая избирательная комиссия). Официальные итоги выборов будут известны в течение 10 дней после их завершения.