Политолог: Попыткой сорвать выборы Порошенко бросает вызов Путину 

На Украине граждане РФ не могут принять участие в выборах президента России, так как здания посольств, где открыты участки, заблокированы сотрудниками Нацгвардии. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что российские ведомства и международные организации прикладывают все усилия, чтобы изменить позицию Киева. В СПЧ уже назвали действия украинской стороны нарушением норм международного права.
В эфире НСН украинский политолог Олег Соскин заявил, что власти Украины действуют в тренде антироссийской повестки, которой придерживается Великобритания и ряд стран Запада после инцидента с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипля (слушайте аудио).
Депутат: Безмозглыми запретами Украина добьётся разрыва дипотношений с РФ «Сейчас это, по сути, преддверие разрыва дипломатических отношений Украины с Россией. Порошенко чувствует тренд, что Россия входит в зону изоляции, особенно после конфликтов с Великобританией. И вот он повышает градус напряжения между Украиной и Россией. Он идет на открытую реальную очень жесткую конфронтацию с Путиным. Раньше он этого не делал, он боялся. А теперь — это вызов Путину, выборам президента, попытка их срыва и делегитимизации», — сказал эксперт.
О намерении блокировать доступ россиян на избирательные участки на Украине 16 марта заявил глава МВД Украины Арсен Аваков. В пресс-службе российского посольства в Киеве НСН сообщили, что избирательный участок открылся в 8 утра и к этому времени здание уже было оцеплено сотрудниками Нацгвардии. Аналогичная ситуация сложилась в Одессе и Львове.
Ранее в эфире НСН зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что Украина провоцирует Россию на разрыв дипотношений.