Политолог: Попыткой сорвать выборы Порошенко бросает вызов Путину

На Украине граждане РФ не могут принять участие в выборах президента России, так как здания посольств, где открыты участки, заблокированы сотрудниками Нацгвардии. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что российские ведомства и международные организации прикладывают все усилия, чтобы изменить позицию Киева. В СПЧ уже назвали действия украинской стороны нарушением норм международного права.

В эфире НСН украинский политолог Олег Соскин заявил, что власти Украины действуют в тренде антироссийской повестки, которой придерживается Великобритания и ряд стран Запада после инцидента с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипля (слушайте аудио).

Депутат: Безмозглыми запретами Украина добьётся разрыва дипотношений с РФ «Сейчас это, по сути, преддверие разрыва дипломатических отношений Украины с Россией. Порошенко чувствует тренд, что Россия входит в зону изоляции, особенно после конфликтов с Великобританией. И вот он повышает градус напряжения между Украиной и Россией. Он идет на открытую реальную очень жесткую конфронтацию с Путиным. Раньше он этого не делал, он боялся. А теперь — это вызов Путину, выборам президента, попытка их срыва и делегитимизации», — сказал эксперт.