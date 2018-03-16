Неверов: Решение Киева запретить голосовать гражданам России — это просто фашизм

"Это не что иное, как дискриминация в отношении людей определенной национальности и гражданства, это просто фашизм", — заявил Сергей Неверов, которого цитирует ТАСС

"Страшно, что это происходит в стране, с народом которой плечом к плечу сражались наши предки против нацистских захватчиков", — добавил он.

Глава МВД Украины Арсен Аваков в пятницу заявил, что все российские граждане, за исключением дипломатов, не будут допускаться в воскресенье, 18 марта, на территорию российских дипломатических учреждений на Украине для участия в выборах президента России.

"МВД Украины сообщает, что в воскресенье, 18 марта 2018 года, режим охраны дипломатических учреждений Российской Федерации на территории Украины в Киеве, Харькове , Одессе и Львове не будет предусматривать доступ к этим объектам граждан РФ для голосования на выборах… Доступ в учреждения будут иметь лица исключительно с дипломатическим статусом ", — написал Аваков в Facebook.

Решение украинских властей «нарушает все нормы международного права», подчеркнул Сергей Неверов. «Из этого можно сделать вывод, что все, что происходит на Украине, никак не соотносится с тем, что декларируют власти этой страны, прикрываясь европейскими ценностями», — заключил вице-спикер Госдумы.