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Высылаемые из Британии российские дипломаты покинут страну 20 марта
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Высылаемые из Британии российские дипломаты покинут страну 20 марта 

ТК «Звезда» 18 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
Посол России в Великобритании Александр Яковенко сообщил, что российские дипломаты, которых высылают из этой страны, покинут Британию 20 марта.
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