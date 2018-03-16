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Сенаторы поднимут поднимут в ПА ОБСЕ вопрос о нарушении прав россиян на Украине
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Сенаторы поднимут поднимут в ПА ОБСЕ вопрос о нарушении прав россиян на Украине 

ТАСС 18 часов назад
МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Парламентарии РФ поднимут вопрос о недопуске россиян в диппредставительства для голосования на выборах президента РФ на международных парламентских площадках, в частности в Парламентской ассамблее (ПА) ОБСЕ. Об этом сообщил ТАСС в пятницу первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
"Я думаю, что этот вопрос [о нарушении прав россиян на территории Украины] будет наверняка поднят и на Совете Безопасности. Мы, как парламентарии, поднимем его на международных парламентских площадках. В частности, на парламентской площадке ОБСЕ в Берлине летом этого года", — сказал Джабаров.
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