Жириновский пообещал вернуть Аляску и Киев

Кандидат в президенты Владимир Жириновский разместил в соцсети ролик, из которого следует, что если бы он стал президентом, то Прибалтика, Аляска и Киев вернулись бы в состав России

В соцсетях появился короткий ролик, в котором представлен якобы обычный рабочий день президента России Владимира Жириновского. Видео разместили в Instagram.

В сводке новостей, которые были бы при новом президенте, звучали такие заголовки:

«В Прибалтийском федеральном округе прошел сбор ржавой натовской техники», «Аляска объявила референдум о возвращении в состав России», «Киев выбран столицей Малороссийского федерального округа».

В комментариях мнения подписчиков разделились. Одни позитивно восприняли видео, другие потребовали от Жириновского, чтобы он не смешил народ.

«Владимир, вы никогда не будете президентом! Успокойтесь уже и не смешите народ»», — заявил ivkin_sergey.

«Про Киев особенно приятно слышать!», — заявил acherenov80.