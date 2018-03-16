Жириновский пообещал вернуть Аляску и Киев 

Кандидат в президенты Владимир Жириновский разместил в соцсети ролик, из которого следует, что если бы он стал президентом, то Прибалтика, Аляска и Киев вернулись бы в состав России.
В соцсетях появился короткий ролик, в котором представлен якобы обычный рабочий день президента России Владимира Жириновского. Видео разместили в Instagram.
В сводке новостей, которые были бы при новом президенте, звучали такие заголовки:
«В Прибалтийском федеральном округе прошел сбор ржавой натовской техники», «Аляска объявила референдум о возвращении в состав России», «Киев выбран столицей Малороссийского федерального округа».
В комментариях мнения подписчиков разделились. Одни позитивно восприняли видео, другие потребовали от Жириновского, чтобы он не смешил народ.
«Владимир, вы никогда не будете президентом! Успокойтесь уже и не смешите народ»», — заявил ivkin_sergey.
«Про Киев особенно приятно слышать!», — заявил acherenov80.
Выборы президента России пройдут 18 марта, на этот пост претендуют восемь человек: Сергей Бабурин (партия «Российский общенародный союз»), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский («Яблоко»).