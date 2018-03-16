Москва ответила на решение Киева помешать россиянам голосовать 

Решение украинских властей не пускать россиян в дипломатические учреждения в день президентских выборов — беспрецедентное и не укладывается в общепринятые представления о цивилизованных странах. Об этом говорится в официальном заявлении МИД России, пишет Лента.ру. Вход в наши посольство в Киеве и консульства в Харькове, Одессе и Львове 18 марта будет открыт только для сотрудников, заявили в украинском МИД. Власти страны недовольны решением России провести выборы президента во всех регионах, в том числе и в Крыму. Об этом пишет РИА Новости. Киев до сих пор считает полуостров своей территорией.