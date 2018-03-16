Ещё
Москва ответила на решение Киева помешать россиянам голосовать
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Москва ответила на решение Киева помешать россиянам голосовать 

Авторадио 18 часов назад
Решение украинских властей не пускать россиян в дипломатические учреждения в день президентских выборов — беспрецедентное и не укладывается в общепринятые представления о цивилизованных странах. Об этом говорится в официальном заявлении МИД России, пишет Лента.ру. Вход в наши посольство в Киеве и консульства в Харькове, Одессе и Львове 18 марта будет открыт только для сотрудников, заявили в украинском МИД. Власти страны недовольны решением России провести выборы президента во всех регионах, в том числе и в Крыму. Об этом пишет РИА Новости. Киев до сих пор считает полуостров своей территорией.
Авторадио: последние новости
Крым встречает четвертую годовщину мартовского референдума Россия высылает британских дипломатов Поклонская потребовала снять Собчак с выборов
 Ещё 24 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Британский МИД анонсировал ответ498
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля741
В Госдуме оценили заявление Порошенко76
Лавров процитировал Булгакова80
День рождения скандальной порнозвезды23
Видео
04:58
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля
Происшествия Другое
01:05
Британский МИД анонсировал ответ
Европа В мире
03:19
Дайнеко пострадала в страшной аварии
Шоу-бизнес Происшествия
02:34
Британия обсудит дальнейшие меры в отношении РФ
В мире Европа
03:08
«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве
Погода Новости Москвы
01:26
Скотланд‐Ярд назвал сроки расследования по делу Скрипаля
Европа В мире
03:04
Страшные тайны: Николай Второй
Общество
03:45
Фанаты с трудом узнали Пугачеву
Шоу-бизнес
01:05
Россия объявила об ответных мерах против Британии
Политика Европа
Химик рассказал о противоядии от «Новичка»
Происшествия Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение