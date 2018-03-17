МИД: Украина вмешалась в дела РФ запретом выборов

Активисты террористической группировки "Правый сектор" (запрещена в РФ ). Фото: Stepan Franko/EPA-EFE Москва , 16 марта — «Вести. Экономика». В Министерстве иностранных дел РФ заявили о том, что запрет голосования в день президентских выборов в России на территории консульских учреждений РФ является вмешательством во внутренние дела России. В опубликованном пресс-релизе МИД РФ отмечается, что подобный запрет со стороны украинских властей является беспрецедентным и противоречит ряду международных правовых норм. Также отмечено, что данное решение Киева является эскалацией в отношениях между Россией и Украиной . «Обнародованное 16 марта 2018 года решение властей Украины не допускать граждан Российской Федерации в Посольство и генеральные консульства России в день выборов Президента Российской Федерации не вызывает ничего кроме возмущения. Подобные действия беспрецедентны и не укладываются в общепринятые представления о цивилизованных странах. Предпринятые шаги противоречат не только Венским конвенциям о дипломатических и консульских сношениях, но и международным правозащитным нормам, в частности, положениям Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 года. Складывается впечатление, что пришедшее четыре года назад к власти в результате госпереворота украинское руководство, спровоцировав собственных граждан в Крыму Севастополе на голосование за присоединение к России, сегодня в бессильной злобе решило отыграться на простых российских гражданах, находящихся на Украине. Чистым лицемерием при этом звучат ссылки на заботу о безопасности российских дипломатических и консульских учреждений. Хотели бы напомнить, что Россия даже в самые сложные моменты не позволяла себе подобного отношения к правам находящихся на территории нашей страны граждан Украины, не препятствуя проведению голосования на украинских выборах, в том числе действующих президента и Верховной рады . Налицо открытое вмешательство в сугубо внутренние дела Российской Федерации, ведущее к эскалации напряженности в и так весьма неблагополучных двусторонних отношениях. Вызывают также удивление призывы украинской стороны не признавать легитимность предстоящих выборов Президента Российской Федерации. Хотели бы подчеркнуть, что в признании наших выборов киевским режимом Россия точно не нуждается. Рассчитываем, что действия Киева получат принципиальную оценку ООН ОБСЕ и других авторитетных международных структур». Постоянный представитель Российской Федерации при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Александр Лукашевич призвал ОБСЕ обратить внимание на решение украинских властей.

#Лукашевич: Призываем @ItalyatOSCE, @gremingerosce, @osce_odihr, @OSCE_SMM отреагировать на вопиющее решение Киева о недопуске российских граждан на территорию рос.дипучреждений на Украине в день выборов Президента России. Это — открытое вмешательство во внутренние дела России pic.twitter.com/ljOkDP9DkW