Ещё
МИД: Украина вмешалась в дела РФ запретом выборов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

МИД: Украина вмешалась в дела РФ запретом выборов 

Вести.Ru 17 марта 2018
Фото: Вести.Ru
Активисты террористической группировки "Правый сектор" (запрещена в РФ). Фото: Stepan Franko/EPA-EFE  Москва, 16 марта — «Вести. Экономика». В Министерстве иностранных дел РФ заявили о том, что запрет голосования в день президентских выборов в России на территории консульских учреждений РФ является вмешательством во внутренние дела России. В опубликованном пресс-релизе МИД РФ отмечается, что подобный запрет со стороны украинских властей является беспрецедентным и противоречит ряду международных правовых норм. Также отмечено, что данное решение Киева является эскалацией в отношениях между Россией и Украиной. «Обнародованное 16 марта 2018 года решение властей Украины не допускать граждан Российской Федерации в Посольство и генеральные консульства России в день выборов Президента Российской Федерации не вызывает ничего кроме возмущения. Подобные действия беспрецедентны и не укладываются в общепринятые представления о цивилизованных странах. Предпринятые шаги противоречат не только Венским конвенциям о дипломатических и консульских сношениях, но и международным правозащитным нормам, в частности, положениям Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 года. Складывается впечатление, что пришедшее четыре года назад к власти в результате госпереворота украинское руководство, спровоцировав собственных граждан в Крыму и Севастополе на голосование за присоединение к России, сегодня в бессильной злобе решило отыграться на простых российских гражданах, находящихся на Украине. Чистым лицемерием при этом звучат ссылки на заботу о безопасности российских дипломатических и консульских учреждений. Хотели бы напомнить, что Россия даже в самые сложные моменты не позволяла себе подобного отношения к правам находящихся на территории нашей страны граждан Украины, не препятствуя проведению голосования на украинских выборах, в том числе действующих президента и Верховной рады. Налицо открытое вмешательство в сугубо внутренние дела Российской Федерации, ведущее к эскалации напряженности в и так весьма неблагополучных двусторонних отношениях. Вызывают также удивление призывы украинской стороны не признавать легитимность предстоящих выборов Президента Российской Федерации. Хотели бы подчеркнуть, что в признании наших выборов киевским режимом Россия точно не нуждается. Рассчитываем, что действия Киева получат принципиальную оценку ООН, ОБСЕ и других авторитетных международных структур». Постоянный представитель Российской Федерации при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Александр Лукашевич призвал ОБСЕ обратить внимание на решение украинских властей.
#Лукашевич: Призываем @ItalyatOSCE, @gremingerosce, @osce_odihr, @OSCE_SMM отреагировать на вопиющее решение Киева о недопуске российских граждан на территорию рос.дипучреждений на Украине в день выборов Президента России. Это — открытое вмешательство во внутренние дела России pic.twitter.com/ljOkDP9DkW
— Russian Mission OSCE (@RF_OSCE) 16. M∎rz 2018 16 марта в МВД Украины заявили о том, что не будут пускать граждан России на территорию дипломатических представительств для участия в выборах Президента РФ 18 марта 2018 г. Глава украинского МВД Арсен Аваков заявил, что таким образом в Киеве «учитывают публичные акции протеста в украинском обществе и стремятся избежать провокаций и возможных тяжелых последствий».
Вести.Ru: последние новости
Результат Владимира Путин уже превзошел итоги прошлых выборов Белый дом не удивлен победой Путина Когда Грудинин сбреет усы? Кандидат от КПРФ ответил блогеру Дудю
 Ещё 28 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Газпром» простился с Южным газовым коридором10
В США отреагировали на победу Путина494
Германия нашла замену российскому газу559
Депортация журналистов с Украины: реакция ОБСЕ13
«Перестаньте нас оскорблять»172
Видео
06:39
В США отреагировали на победу Путина
Политика
01:38
Путин призвал запасников на сборы
Армия
01:19
ЕС обозначил позицию по выборам в Крыму
Политика В мире
01:03
Дудь нашел способ сбрить усы Грудинину
Общество
05:00
Моржи, ракеты и абсолютный лидер Путин
Политика Выборы 2018
01:38
Путин ответил Макрону на обвинения по делу Скрипаля
Политика
01:19
Решен вопрос с британскими визами для россиян
В мире Общество
01:00
«Ракета стала разрушаться в мгновение ока»
Наука и техника Статьи
01:00
У обладателя «рук-базук» возникли проблемы со здоровьем
Шоу-бизнес
05:07
Зюганов прокомментировал результат Грудинина
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение