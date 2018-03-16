Москва ответила на решение Киева помешать россиянам голосовать

Решение украинских властей не пускать россиян в дипломатические учреждения в день президентских выборов — беспрецедентное и не укладывается в общепринятые представления о цивилизованных странах. Об этом говорится в официальном заявлении МИД России , опубликованном в пятницу, 16 марта, на сайте ведомства.

В министерстве подчеркнули, что такие шаги противоречат Венским конвенциям о дипломатических и консульских сношениях, а также международным правозащитным нормам.