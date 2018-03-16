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Москва ответила на решение Киева помешать россиянам голосовать
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Москва ответила на решение Киева помешать россиянам голосовать 

Lenta.ru 15 часов назад
Фото: 360tv.ru
Решение украинских властей не пускать россиян в дипломатические учреждения в день президентских выборов — беспрецедентное и не укладывается в общепринятые представления о цивилизованных странах. Об этом говорится в официальном заявлении МИД России, опубликованном в пятницу, 16 марта, на сайте ведомства.
В министерстве подчеркнули, что такие шаги противоречат Венским конвенциям о дипломатических и консульских сношениях, а также международным правозащитным нормам.
«Складывается впечатление, что пришедшее четыре года назад к власти в результате госпереворота украинское руководство, спровоцировав собственных граждан в Крыму и Севастополе на голосование за присоединение к России, сегодня в бессильной злобе решило отыграться на простых российских гражданах, находящихся на Украине. Чистым лицемерием при этом звучат ссылки на заботу о безопасности российских дипломатических и консульских учреждений», — говорится в сообщении МИД.
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