ЦИК отреагировал на угрозы Киева не пустить россиян на выборы

"Такая ситуация может быть рассмотрена в ЕСПЧ , а, может быть, даже в подразделениях международного суда ООН, потому что речь идет о грубейших нарушениях прав и свобод человека, которые закреплены в пактах о правах человека 1966 года ООН и во всеобщей декларации прав человека 1948 года", — сказал Лихачев.

Он заявил, что это решение — еще один шаг Киева в сторону от цивилизованности.