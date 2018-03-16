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ЦИК отреагировал на угрозы Киева не пустить россиян на выборы
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ЦИК отреагировал на угрозы Киева не пустить россиян на выборы 

Газета.Ru 17 часов назад
Фото: РИА Новости
Член ЦИК Василий Лихачев заявил, что Россия может обратиться в международный суд ООН после заявления МВД Украины о том, что россиян не допустят на избирательные участки. Об этом сообщает РИА «Новости».
"Такая ситуация может быть рассмотрена в ЕСПЧ, а, может быть, даже в подразделениях международного суда ООН, потому что речь идет о грубейших нарушениях прав и свобод человека, которые закреплены в пактах о правах человека 1966 года ООН и во всеобщей декларации прав человека 1948 года", — сказал Лихачев.
Он заявил, что это решение — еще один шаг Киева в сторону от цивилизованности.
Ранее сообщалось, что генпрокуратура Украины завела дело о выборах президента России в Крыму.
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