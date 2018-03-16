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РФ заявит в СБ ООН о нарушении избирательных прав россиян на Украине
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РФ заявит в СБ ООН о нарушении избирательных прав россиян на Украине 

Российская Газета 16 часов назад
Фото: Парламентская газета
Россия может поднять вопрос о нарушении избирательных прав россиян на Украине в Совбезе ООН в связи с намерением МВД этой страны не допускать россиян на избирательные участки в посольстве и консульствах РФ. Такое мнение высказал РИА Новости в пятницу первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров​​​.
Ранее МВД Украины заявило, что украинские власти решили запретить проведение выборов президента России в посольстве РФ в Киеве, а также в генеральных консульствах в Харькове, Одессе и Львове из-за того, что Россия организует голосование в Крыму, который Киев считает своей территорией.
"Россия может поднять вопрос о нарушении избирательных прав россиян на Украине в Совбезе ООН, а также направить ноту протеста в ЕС и странам-гарантам Минских соглашений", — заявил Джабаров.
Он также сообщил, что российская делегация «обязательно поднимет этот вопрос на летней сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ». Действия киевских властей, отметил он, противоречат международному законодательству, «нарушают все нормы морали и права».
"Пусть западные партнеры посмотрят, кого они собирались пригласить в Европу, такое решение украинских властей говорит, в целом, об уровне демократии в стране", — добавил сенатор.
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