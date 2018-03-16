РФ заявит в СБ ООН о нарушении избирательных прав россиян на Украине

Ранее МВД Украины заявило, что украинские власти решили запретить проведение выборов президента России в посольстве РФ в Киеве, а также в генеральных консульствах в Харькове , Одессе и Львове из-за того, что Россия организует голосование в Крыму , который Киев считает своей территорией.

"Россия может поднять вопрос о нарушении избирательных прав россиян на Украине в Совбезе ООН, а также направить ноту протеста в ЕС и странам-гарантам Минских соглашений", — заявил Джабаров.

Он также сообщил, что российская делегация «обязательно поднимет этот вопрос на летней сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ ». Действия киевских властей, отметил он, противоречат международному законодательству, «нарушают все нормы морали и права».

"Пусть западные партнеры посмотрят, кого они собирались пригласить в Европу, такое решение украинских властей говорит, в целом, об уровне демократии в стране", — добавил сенатор.