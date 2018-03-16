Канада не признает итоги выборов президента РФ в Крыму

ОТТАВА , 16 марта. / ТАСС /. Канада по-прежнему осуждают вхождение Крымского полуострова в состав России и не признает итоги выборов президента РФ на этой территории, которую Оттава считает украинской. Об этом говорится в пятницу в заявлении главы канадского МИД Христи Фриланд.

"Канада не признает незаконное проведение выборов президента России на аннексированной территории Украины ", — заявила министр, добавив, что Оттава и в четвертую годовщину воссоединения Крыма с РФ «продолжает осуждать это нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины».

Фриланд также считает, что в Крыму с 2014 году нарушаются права человека, в частности, крымских татар, и призвала российские власти освободить всех политических заключенных на полуострове. В то же время она подчеркнула, что Канада намерена продолжать тесную работу с крымско-татарскими организациями, чтобы «защитить их права».

18 марта 2018 года в России пройдут президентские выборы.