Премьер Италии поддержал требования Британии к РФ по «делу Скрипаля»

В ходе разговора Джентилони подтвердил осуждение эпизода с итальянской стороны и заявил о «полной солидарности» с британскими властями, выразив уверенность, что «они смогут найти и наказать виновных в деянии, в котором речь практически идет об использовании химического оружия».

"Премьер-министр также подчеркнул полную легитимность требований Великобритании к России предоставить четкие и полные ответы о своей роли в этом крайне серьезном эпизоде", — говорится в сообщении.

Лидеры двух стран также согласились в том, что солидарность в связи с этим делом важна в рамках как НАТО , так и европейского сообщества, особенно в свете на саммите лидеров ЕС , который откроется 22 марта.

Накануне озабоченность ситуацией с отравлением Скрипаля выразил глава итальянского МИД Анджелино Альфано. Отметив, что оно подвергло риску многие человеческие жизни, министр выразил надежду, что «британские специалисты могут привести к суду исполнителей этого злобного поступка». По его словам, Италия поддерживает действия, направленные на то, чтобы ответственность за это «шокирующее» преступление была признана самым неоспоримым образом, а любые действия были основаны на четких доказательствах.