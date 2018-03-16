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Премьер Италии поддержал требования Британии к РФ по «делу Скрипаля»
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Премьер Италии поддержал требования Британии к РФ по «делу Скрипаля» 

РИА Новости 20 часов назад
Фото: РИА Новости
РИМ, 16 мар — РИА Новости. Премьер-министр Италии Паоло Джентилони обсудил по телефону со своей британской коллегой Терезой Мэй «дипломатический кризис между Великобританией и Россией», последовавший за отравлением бывшего российского сотрудника спецслужб Сергея Скрипаля, сообщает агентство askanews.
В ходе разговора Джентилони подтвердил осуждение эпизода с итальянской стороны и заявил о «полной солидарности» с британскими властями, выразив уверенность, что «они смогут найти и наказать виновных в деянии, в котором речь практически идет об использовании химического оружия».
"Премьер-министр также подчеркнул полную легитимность требований Великобритании к России предоставить четкие и полные ответы о своей роли в этом крайне серьезном эпизоде", — говорится в сообщении.
Лидеры двух стран также согласились в том, что солидарность в связи с этим делом важна в рамках как НАТО, так и европейского сообщества, особенно в свете на саммите лидеров ЕС, который откроется 22 марта.
Накануне озабоченность ситуацией с отравлением Скрипаля выразил глава итальянского МИД Анджелино Альфано. Отметив, что оно подвергло риску многие человеческие жизни, министр выразил надежду, что «британские специалисты могут привести к суду исполнителей этого злобного поступка». По его словам, Италия поддерживает действия, направленные на то, чтобы ответственность за это «шокирующее» преступление была признана самым неоспоримым образом, а любые действия были основаны на четких доказательствах.
Британская сторона утверждает, что Россия причастна к применению нервно-паралитического вещества против Скрипаля и его дочери Юлии в городе Солсбери. В связи с этим премьер Британии Тереза Мэй 14 марта объявила о ряде мер против РФ, включая высылку 23 российских дипломатов и замораживание всех двусторонних контактов на высоком уровне. Москва категорически отрицает свою причастность к отравлению. МИД РФ в четверг сообщил, что готовится ответная высылка британских дипломатов.
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