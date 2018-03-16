Россия может обратиться в суд ООН из-за ситуации с голосованием на Украине

"Такая ситуация может быть рассмотрена в ЕСПЧ , а, может быть, даже в подразделениях международного суда ООН, потому что речь идет о грубейших нарушениях прав и свобод человека, которые закреплены в пактах о правах человека 1966 года ООН и во всеобщей декларации прав человека 1948 года", — сказал Лихачев.

МВД Украины не пустит россиян в диппредставительства РФ для участия в выборах президента 18 марта, говорится в заявлении министерства, опубликованном главой ведомства Арсеном Аваковым в Facebook.

В документе указано, что, с учетом того, что Россия намерена провести голосование на выборах на территории Крыма , который Киев считает своей территорией, принято решение запретить выборы президента РФ на Украине.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.

Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».