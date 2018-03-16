Тимошенко лидирует в рейтинге кандидатов на пост президента Украины

Глава партии «Батькивщина» и бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко возглавила рейтинг кандидатов на пост президента страны.

Такие данный показал опрос 30 тысяч граждан, сообщил директор социологической группы «Рейтинг» Алексей Антипович. По его словам, нынешний президент Украины Петр Порошенко занимает второе место в рейтинге.

«Мы имеем фактически утверждение лидерской позиции Тимошенко (11,2%) в президентском рейтинге… Порошенко — второй (9,4%)», — цитирует слова Антиповича РИА Новости

Если Порошенко пройдет во второй тур президентских выборов, то сможет набрать большинство голосов только в Винницкой, Черновицкой, Хмельницкой и Донецкой областях, уточнил он.

По словам политического эксперта Алексея Минакова, Тимошенко является неудобным кандидатом для украинских властей, поэтому они ищут другого претендента на пост главы государства.

Им может стать лидер «Оппозиционного блока» Юрий Бойко , который еще не объявлял о желании участвовать в выборах. Согласно опросу, его рейтинг составил 7,1%.

Выборы президента Украины состоятся 31 марта 2019 года.