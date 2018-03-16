Ещё
Тимошенко лидирует в рейтинге кандидатов на пост президента Украины
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Тимошенко лидирует в рейтинге кандидатов на пост президента Украины 

Аргументы и Факты 18 часов назад
Фото: Аргументы и Факты
Глава партии «Батькивщина» и бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко возглавила рейтинг кандидатов на пост президента страны.
Такие данный показал опрос 30 тысяч граждан, сообщил директор социологической группы «Рейтинг» Алексей Антипович. По его словам, нынешний президент Украины Петр Порошенко занимает второе место в рейтинге.
«Мы имеем фактически утверждение лидерской позиции Тимошенко (11,2%) в президентском рейтинге… Порошенко — второй (9,4%)», — цитирует слова Антиповича РИА Новости.
Если Порошенко пройдет во второй тур президентских выборов, то сможет набрать большинство голосов только в Винницкой, Черновицкой, Хмельницкой и Донецкой областях, уточнил он.
По словам политического эксперта Алексея Минакова, Тимошенко является неудобным кандидатом для украинских властей, поэтому они ищут другого претендента на пост главы государства.
Им может стать лидер «Оппозиционного блока» Юрий Бойко, который еще не объявлял о желании участвовать в выборах. Согласно опросу, его рейтинг составил 7,1%.
Выборы президента Украины состоятся 31 марта 2019 года.
Аргументы и Факты: последние новости
МИД РФ объявил о высылке 23 британских дипломатов из России Порошенко рассказал о «девяти граммах свинца», припасенных на случай войны В США объяснили, почему над посольством РФ ночью кружил вертолет
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия объявила об ответных мерах против Британии406
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля713
Прилепин нашел способ решения «украинской проблемы»89
Дайнеко пострадала в страшной аварии21
Стало известно о состоянии дочери Кончаловского36
Видео
04:58
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля
Происшествия Криминал
03:19
Дайнеко пострадала в страшной аварии
Шоу-бизнес Происшествия
03:04
Страшные тайны: Николай Второй
Общество
01:05
Россия объявила об ответных мерах против Британии
Политика Европа
Химик рассказал о противоядии от «Новичка»
Происшествия Криминал
02:57
Мигранты громят Мадрид из-за «полицейских-убийц»
Происшествия В мире
Рыбак снял на видео «цунами» на Байкале
Происшествия
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение