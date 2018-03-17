СПЧ возмущен заявлением Авакова о недопуске граждан РФ к выборам на Украине

МВД Украины ранее заявили, что не пустят россиян в диппредставительства для участия в выборах президента 18 марта. При этом диппредставительства будут усиленно охраняться. В МИД России заявили, что решение Украины беспрецедентно, противоречит международным правозащитным нормам, в частности, положениям Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 года, и не укладывается в общепринятые представления о цивилизованных странах.

"Чем ближе открытие избирательных участков на выборах президента, тем больше истерики мы наблюдаем в публичном пространстве. Достаточно вспомнить заявление министра внутренних дел Украины Арсена Авакова о том, что на территории российских дипломатических миссий они не допустят проведение голосования. Мы в Совете возмущены этой позицией, которая грубо и откровенно противоречит нормам международного права", — сказал Федотов.

Как он отметил, совершенно очевидно, что любой гражданин имеет полное право посетить диппредставительство своей страны. По его словам, препятствовать выборам — значит фактически объявлять блокаду российским диппредставительствам.

"Хочется надеяться, что к утру все успокоятся, разум возобладает и российские граждане, находящиеся на территории Украины, смогут спокойно проголосовать в нашем посольстве и консульствах", — добавил глава СПЧ.