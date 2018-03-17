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СПЧ возмущен заявлением Авакова о недопуске граждан РФ к выборам на Украине
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СПЧ возмущен заявлением Авакова о недопуске граждан РФ к выборам на Украине 

РИА Новости 11 часов назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) возмущен заявлением министра внутренних дел Украины Арсена Авакова о недопуске граждан РФ к голосованию на выборах президента РФ на территории диппредставительств на Украине, приводятся на сайте ведомства слова его главы Михаила Федотова.
В МВД Украины ранее заявили, что не пустят россиян в диппредставительства для участия в выборах президента 18 марта. При этом диппредставительства будут усиленно охраняться. В МИД России заявили, что решение Украины беспрецедентно, противоречит международным правозащитным нормам, в частности, положениям Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 года, и не укладывается в общепринятые представления о цивилизованных странах.
"Чем ближе открытие избирательных участков на выборах президента, тем больше истерики мы наблюдаем в публичном пространстве. Достаточно вспомнить заявление министра внутренних дел Украины Арсена Авакова о том, что на территории российских дипломатических миссий они не допустят проведение голосования. Мы в Совете возмущены этой позицией, которая грубо и откровенно противоречит нормам международного права", — сказал Федотов.
Как он отметил, совершенно очевидно, что любой гражданин имеет полное право посетить диппредставительство своей страны. По его словам, препятствовать выборам — значит фактически объявлять блокаду российским диппредставительствам.
"Хочется надеяться, что к утру все успокоятся, разум возобладает и российские граждане, находящиеся на территории Украины, смогут спокойно проголосовать в нашем посольстве и консульствах", — добавил глава СПЧ.
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