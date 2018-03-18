СПЧ не получал данных о нарушениях, которые повлияли бы на итоги выборов

"Голосование прошло очень чисто… Мы видим, что нарушений, которые бы повлияли на итоговый результат — мы таких не видим. Мы не видим нигде массовых нарушений", — сказал Борисов, отвечая на вопрос, поступили ли на момент закрытия участков какие-либо сигналы, которые могут повлиять на итоги голосования.

Он добавил, что группа также не отмечает каких-либо нарушений, «связанных с нарушением избирательных прав граждан».

"На данный момент мониторинговая группа не видит каких-то оснований для того, чтобы говорить, что результаты можно будет поставить под сомнение", — сказал Борисов.

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