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СПЧ не получал данных о нарушениях, которые повлияли бы на итоги выборов
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СПЧ не получал данных о нарушениях, которые повлияли бы на итоги выборов 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Мониторинговая группа президентского совета по правам человека (СПЧ) не получала сигналов о нарушениях на выборах президента РФ, которые могли бы повлечь отмену результатов голосования, сказал РИА Новости сопредседатель группы Игорь Борисов.
"Голосование прошло очень чисто… Мы видим, что нарушений, которые бы повлияли на итоговый результат — мы таких не видим. Мы не видим нигде массовых нарушений", — сказал Борисов, отвечая на вопрос, поступили ли на момент закрытия участков какие-либо сигналы, которые могут повлиять на итоги голосования.
Он добавил, что группа также не отмечает каких-либо нарушений, «связанных с нарушением избирательных прав граждан».
"На данный момент мониторинговая группа не видит каких-то оснований для того, чтобы говорить, что результаты можно будет поставить под сомнение", — сказал Борисов.
За выборами президента России следите в онлайн-репортаже РИА Новости>>
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