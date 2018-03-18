Ещё
Путин рассказал, какой процент голосов будет считать успешным
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Путин рассказал, какой процент голосов будет считать успешным 

РИА Новости 16 часов назад
Фото: РИА Новости
Президент РФ Владимир Путин, который в воскресенье утром проголосовал на президентских выборах на избирательном участке в Москве, считает для себя успешным любой процент голосов, который даёт ему право исполнять обязанности президента.
"Любой. Что даёт право исполнять должность президента", — сказал Путин журналистам после голосования, отвечая на вопрос, какой процент голосов будет считать для себя успешным.
Отвечая на вопрос, трудно ли ему было сделать выбор или голосовал через не могу, Путин сказал: "Почему через не могу? Я уверен в правильности той программы, которую предлагаю для страны".
Ранее Путин традиционно пришел на избирательный участок 2151, расположенный в Российской академии наук. Он подошел к сотруднику избирательной комиссии, предъявил паспорт, получил бюллетень и направился в кабинку для голосования. Выйдя из кабинки, Путин опустил бюллетень в урну для голосования.
Глава государства регулярно голосует на этом участке. Так в 2016 году на выборах депутатов Госдумы и муниципальных выборах в 2017 году он приходил сюда, чтобы сделать свой выбор.
Официально зарегистрированными кандидатами на пост президента являются восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко").
РИА Новости: последние новости
Собчак заявила, что может поддержать мирные протесты Путин призвал сделать так, чтобы украинцы чувствовали себя в РФ как дома Депутаты поднимут в ОБСЕ и ПАСЕ вопрос о ситуации с голосованием на Украине
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин рассказал об изменениях в правительстве156
На Украине прокомментировали смерть летчика Волошина276
Путин получил первое поздравление с победой на выборах44
Путин отреагировал на ситуацию с голосованием на Украине29
Актер Добронравов госпитализирован38
Видео
02:16
У Лондона нашлись доказательства против России
Европа В мире
02:16
Три страны открестились от «Новичка»
Происшествия В мире
00:42
«Руки-базуки» попрощался с подписчиками
Шоу-бизнес
04:25
ЦИК отчитался о явке
Политика Выборы 2018
01:00
Поклонская рассказала о тройном празднике
Политика Выборы 2018
01:08
ОБСЕ отреагировала на инциденты с выборами на Украине
Политика Выборы 2018
02:18
«Лондон хотел устроить победоносную войну»
Политика
01:08
Захарова объяснила недопуск россиян на участки на Украине
Политика Конфликты
00:59
Путин проголосовал на выборах
Политика Выборы 2018
01:00
Дипломатов не пустили к Скрипалю
В мире Европа
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение