Путин рассказал, какой процент голосов будет считать успешным

"Любой. Что даёт право исполнять должность президента", — сказал Путин журналистам после голосования, отвечая на вопрос, какой процент голосов будет считать для себя успешным. Президент РФ Владимир Путин , который в воскресенье утром проголосовал на президентских выборах на избирательном участке в Москве , считает для себя успешным любой процент голосов, который даёт ему право исполнять обязанности президента.

Отвечая на вопрос, трудно ли ему было сделать выбор или голосовал через не могу, Путин сказал: "Почему через не могу? Я уверен в правильности той программы, которую предлагаю для страны".

Ранее Путин традиционно пришел на избирательный участок 2151, расположенный в Российской академии наук . Он подошел к сотруднику избирательной комиссии, предъявил паспорт, получил бюллетень и направился в кабинку для голосования. Выйдя из кабинки, Путин опустил бюллетень в урну для голосования.