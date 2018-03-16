Ещё
НТВ показал, как «Голос» готовится к выборам
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

НТВ показал, как «Голос» готовится к выборам 

Газета.Ru 18 часов назад
Телеканал НТВ рассказал о том, как движение «Голос» готовится к выборам.
"Как независимые наблюдатели пытаются обойти закон об иностранных агентах? И какой сценарий они готовят сразу после оглашения результатов выборов?", — говорится в анонсе программы.
Эфир программы выложен на сайте телеканала.
Ранее глава ЦИК Элла Памфилова обратилась к регионам с просьбой не допускать никаких препятствий для работы наблюдателей от различных организаций на выборах президента РФ, в том числе представителям движения «Голос».
Газета.Ru: последние новости
Сенатор назвал две причины закрытия Британского совета Порошенко: девять грамм свинца припасем для каждого, кто придет к нам с мечом В США объяснили появление вертолета над российским посольством ночью
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия объявила об ответных мерах против Британии412
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля713
Дайнеко пострадала в страшной аварии24
В Крыму упрекнули Анкару в провалах в памяти43
Россия бьется со смертельно опасным противником445
Видео
04:58
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля
Происшествия Криминал
03:19
Дайнеко пострадала в страшной аварии
Шоу-бизнес Происшествия
03:04
Страшные тайны: Николай Второй
Общество
01:05
Россия объявила об ответных мерах против Британии
Политика Европа
Химик рассказал о противоядии от «Новичка»
Происшествия Криминал
02:57
Мигранты громят Мадрид из-за «полицейских-убийц»
Происшествия В мире
Рыбак снял на видео «цунами» на Байкале
Происшествия
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение