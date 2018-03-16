НТВ показал, как «Голос» готовится к выборам

Телеканал НТВ рассказал о том, как движение «Голос» готовится к выборам.

"Как независимые наблюдатели пытаются обойти закон об иностранных агентах? И какой сценарий они готовят сразу после оглашения результатов выборов?", — говорится в анонсе программы.

Эфир программы выложен на сайте телеканала.