НТВ показал, как «Голос» готовится к выборам 

Телеканал НТВ рассказал о том, как движение «Голос» готовится к выборам.
"Как независимые наблюдатели пытаются обойти закон об иностранных агентах? И какой сценарий они готовят сразу после оглашения результатов выборов?", — говорится в анонсе программы.
Эфир программы выложен на сайте телеканала.
Ранее глава ЦИК Элла Памфилова обратилась к регионам с просьбой не допускать никаких препятствий для работы наблюдателей от различных организаций на выборах президента РФ, в том числе представителям движения «Голос».