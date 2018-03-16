«Ночь выборов-2018» проведет «баттлы политических тяжеловесов»

Онлайн-марафон «Ночь выборов 2018 — LIVE», который пройдет 18 марта, соберет политиков, журналистов, политологов и экспертов для обсуждения выборов президента России.

Марафон состоится в концертном зале «Известия HALL». Он продлится с 12.00 до 01.00.

В то же время, «Национальный общественный мониторинг» (НОМ) развернет свой интерактивный ситуационный центр, на базе которого в режиме реального времени будет проходить мониторинг хода голосования по всей стране. Собственные оперативные данные от наблюдателей НОМ о явке избирателей, поступивших сообщениях о возможных нарушениях, ходе подведения итогов голосования будут обнародованы в прямом эфире.

Ранее сообщалось, что выше 29 тысяч человек накануне выборов президента прошли обучение, организованное сетью общественных наблюдателей «Национальный общественный мониторинг».