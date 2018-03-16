Украинский министр: Каждый год санкций отбрасывает Россию на десятилетия

«Россия платит очень высокую цену за оккупацию Крыма и части Донбасса. Каждый год продления санкций отбрасывает Россию на десятки лет назад в своем развитии. И это будет продолжаться до тех пор, пока не будет восстановлена территориальная целостность Украины», — заявил Розенко, передает «Главред».

По его мнению, Западу стоит усилить антироссийские санкции.

«Общаясь с политиками разных стран мира, иногда приходится слышать о том, что санкции не сыграли свою роль, и Западу надо думать, как выходить из этой ситуации. На мой взгляд, это абсолютно ошибочное мнение. Если, по мнению кого-то из политиков, санкции не достигли своего результата, то их надо усиливать, делать более масштабными, охватывать более широкий круг лиц и предприятий России, вводить секторальные санкции», — утверждает министр.