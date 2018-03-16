Ещё
На Украине россиян не пустят в консульства и посольства 18 марта
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На Украине россиян не пустят в консульства и посольства 18 марта 

РИА Новости 19 часов назад
Фото: РИА Новости
РИА НОВОСТИ. МВД УКРАИНЫ НЕ БУДЕТ ПУСКАТЬ ГРАЖДАН РФ В КОНСУЛЬСТВА И ПОСОЛЬСТВО В ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ НА ВЫБОРАХ ПРЕЗИДЕНТА РФ — ЗАЯВЛЕНИЕ
РИА Новости: последние новости
Посол Британии подтвердил, что Лондон проинформировали об ответных мерах В Крыму напомнили Анкаре о русско-турецких договоренностях Посол Британии Бристоу прибыл в российский МИД
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия объявила об ответных мерах против Британии407
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля713
Дайнеко пострадала в страшной аварии21
Прилепин нашел способ решения «украинской проблемы»90
Россия бьется со смертельно опасным противником427
Видео
04:58
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля
Происшествия Криминал
03:19
Дайнеко пострадала в страшной аварии
Шоу-бизнес Происшествия
03:04
Страшные тайны: Николай Второй
Общество
01:05
Россия объявила об ответных мерах против Британии
Политика Европа
Химик рассказал о противоядии от «Новичка»
Происшествия Криминал
02:57
Мигранты громят Мадрид из-за «полицейских-убийц»
Происшествия В мире
Рыбак снял на видео «цунами» на Байкале
Происшествия
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение