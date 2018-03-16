«Надо завязывать с политикой»: Собчак ответила Поклонской

Поклонская просит снять меня с выборов из-за моей позиции по Крыму. Я не очень понимаю, как она проработала прокурором, если не знает что в эти сроки и за «неуважение» снять никого в принципе нельзя. Надо ей, конечно, завязывать с политикой, и начать все-таки изучать право:))— Ксения Собчак (@xenia_sobchak) 16 марта 2018 г.