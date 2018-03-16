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«Надо завязывать с политикой»: Собчак ответила Поклонской
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Собчак ответила на выпад Поклонской 

Рамблер 9 часов назад
Фото: РИА Новости
Телеведущая и кандидат на пост президента России Ксения Собчак ответила на предложение депутата Госдумы Натальи Поклонской снять ее с выборов из-за позиции по Крыму.
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Собчак удивилась, как Поклонская работала прокурором, если не знает, что «в эти сроки и за „неуважение“ снять никого в принципе нельзя».
«Надо ей, конечно, завязывать с политикой, и начать все-таки изучать право:))», — написала Собчак в Twitter.
Ранее Поклонская обвинила телеведущую в «неуважительном отношении к крымчанам» и отправила депутатский запрос в ЦИК РФ с просьбой снять кандидатуру Собчак с выборов за нарушение закона. По ее мнению, кандидат в президенты не имеет права публично заявлять, что России не принадлежит какая-либо ее территория.
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