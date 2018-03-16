«Надо завязывать с политикой»: Собчак ответила Поклонской

Телеведущая и кандидат на пост президента России Ксения Собчак ответила на предложение депутата Госдумы Натальи Поклонской снять ее с выборов из-за позиции по Крыму.
Собчак удивилась, как Поклонская работала прокурором, если не знает, что «в эти сроки и за „неуважение“ снять никого в принципе нельзя».
«Надо ей, конечно, завязывать с политикой, и начать все-таки изучать право:))», — написала Собчак в Twitter.
Поклонская просит снять меня с выборов из-за моей позиции по Крыму. Я не очень понимаю, как она проработала прокурором, если не знает что в эти сроки и за «неуважение» снять никого в принципе нельзя. Надо ей, конечно, завязывать с политикой, и начать все-таки изучать право:))— Ксения Собчак (@xenia_sobchak) 16 марта 2018 г.
Ранее Поклонская обвинила телеведущую в «неуважительном отношении к крымчанам» и отправила депутатский запрос в ЦИК РФ с просьбой снять кандидатуру Собчак с выборов за нарушение закона. По ее мнению, кандидат в президенты не имеет права публично заявлять, что России не принадлежит какая-либо ее территория.