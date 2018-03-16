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Российский посол заявил о «провокации» Британии
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Российский посол заявил о «провокации» Британии 

РИА Новости 17 часов назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
ЛОНДОН, 16 мар — РИА Новости, Мария Табак. «Провокационные» действия в отношении России могут обернуться для правительства Великобритании серьезными репутационными последствиями, заявил российским журналистам в пятницу посол РФ в Лондоне Александр Яковенко.
Британская сторона утверждает, что к отравлению нервно-паралитическим веществом из группы «Новичок» работавшего на британские спецслужбы экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии причастно российское государство. В связи с этим премьер Британии Тереза Мэй объявила в среду о ряде мер против РФ, в том числе о высылке в недельный срок 23 российских дипломатов и замораживании всех двусторонних контактов на высоком уровне. Россия категорически отрицает свою причастность к отравлению Скрипалей, МИД РФ в четверг сообщил, что готовится ответная высылка британских дипломатов.
"Сейчас идет мощная мобилизация общественного мнения, в том числе политического общественного мнения в Европе, но у меня такое ощущение, что, несмотря на заявление, которое было выпущено вчера Великобританией, США, Францией и Германией, мы не видим такой уж активной поддержки, кроме чисто формального подхода. Потому что эти страны тоже начинают задаваться вопросом, чем это все можно подтвердить. А подтверждения пока и нет", — сказал посол.
По его словам, «эта провокация может иметь очень серьезные последствия для авторитета правительства, потому что держать в таком состоянии напряжения страну больше двух-трех дней практически невозможно».
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