Избирком Челябинской области не фиксирует серьезных нарушений в ходе выборной кампании

"Серьезных нарушений выборного законодательства во время избирательной кампании нет.

Жители Челябинской области хотят решить свои проблемы за счет президентских выборов. В частности, люди нам заявляли, что не пойдут голосовать, потому что у них в доме лифт не работает, потому что «пенсию не дали пораньше», потому что «интернет на улице не работает», потому что дали денег в долг, а им не вернули

", — сказал Обертас.

По его словам, данные обращения не относятся к выборному процессу, но люди так не считают. По его словам, интернет-приемная избиркома была переполнена такими обращениями. «Ни один кандидат на другого кандидата не пожаловался, но есть некоторые обращения, когда люди произвольно трактуют факт информирования их о голосовании по месту нахождения, считают, что их таким образом принуждают», — сказал собеседник агентства.

Выборы президента РФ состоятся 18 марта.