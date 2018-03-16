Избирком Челябинской области не фиксирует серьезных нарушений в ходе выборной кампании 

ЧЕЛЯБИНСК, 16 марта. /Корр. ТАСС Александр Чирков/. Серьезных нарушений избирательного законодательства в ходе кампании по выборам президента в Челябинской области не было. Об этом сообщил ТАСС в пятницу председатель избирательной комиссии области Сергей Обертас.
Ранее в пятницу председатель ЦИК РФ Элла Памфилова сообщила, что Центризбирком России направил 60 обращений в МВД, прокуратуру и Следственный комитет с просьбой расследовать возможные нарушения в ходе подготовки выборов президента РФ. Она отметила, что в девяти субъектах количество жалоб превышает 10. Среди них Памфилова назвала Челябинскую область.
"Серьезных нарушений выборного законодательства во время избирательной кампании нет.
Жители Челябинской области хотят решить свои проблемы за счет президентских выборов. В частности, люди нам заявляли, что не пойдут голосовать, потому что у них в доме лифт не работает, потому что «пенсию не дали пораньше», потому что «интернет на улице не работает», потому что дали денег в долг, а им не вернули
", — сказал Обертас.
По его словам, данные обращения не относятся к выборному процессу, но люди так не считают. По его словам, интернет-приемная избиркома была переполнена такими обращениями. «Ни один кандидат на другого кандидата не пожаловался, но есть некоторые обращения, когда люди произвольно трактуют факт информирования их о голосовании по месту нахождения, считают, что их таким образом принуждают», — сказал собеседник агентства.
Выборы президента РФ состоятся 18 марта.