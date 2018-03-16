СБУ и МИД Украины пытаются отпугнуть крымчан от выборов президента России 

Об этом говорится в сообщении СБУ от 16 марта.
СБУ призывает всех граждан Украины, проживающих в Крыму, воздержаться от участия в выборах президента РФ.
В СБУ отмечают, что своими действиями крымчане сознательно оказывают помощь Российской Федерации в проведении подрывной деятельности против Украины, направленной в ущерб государственному суверенитету и территориальной целостности нашей страны.
В свою очередь глава МИД Украины Павел Климкин пригрозил организаторам российских выборов санкциями.
«Мы говорим о персональных санкциях для тех, кто принимает участие в организации этих выборов или способствовал этим выборам. Мы сейчас работаем над соответствующим списком», — сказал он.
Климкин добавил, что передаст соответствующий список на встрече министров иностранных дел стран-членов Европейского Союза в Брюсселе 19 марта, а также поднимет этот вопрос на переговорах с представителями государств «Большой семерки». Нарушителям грозит запрет на въезд в ЕС.
Тем не менее, большинство крымчан полны решимости и энтузиазма идти на выборы.