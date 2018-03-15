В ГД усомнились, что Трамп уверен в причастности Москвы к атаке на Скрипаля 

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, возможно, не в такой степени, как другие западные политики, убеждён в причастности России к отравлению экс-агента ГРУ Сергея Скрипаля, считает первый заместитель председателя комитета ГД по международным делам Светлана Журова (ЕР).
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что по итогам разговора с премьером Великобритании Терезой Мэй у него сложилось впечатление, что Россия стоит за покушением на Скрипаля.
"Может, он (Трамп) оказался не таким убеждённым, как остальные, которые говорят «скорее всего»… Я понимаю их, они не могут сказать на 100%, потому что если это не подтвердится, будет достаточно странно, когда люди такого уровня, политики, скажем, вводят в заблуждение. В том числе мир. Слова Терезы Мэй, Трампа — люди, даже обычные люди, относятся к ним достаточно серьёзно", — заявила Журова.
Британская сторона утверждает, что Россия причастна к отравлению нервно-паралитическим веществом работавшего на британские спецслужбы экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. В связи с этим премьер Британии Тереза Мэй объявила в среду о ряде мер против РФ, в том числе о высылке в недельный срок 23 российских дипломатов и замораживании всех двусторонних контактов на высоком уровне. Россия категорически отрицает свою причастность к отравлению, МИД РФ в четверг сообщил, что готовится ответная высылка британских дипломатов.