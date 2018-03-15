В ГД усомнились, что Трамп уверен в причастности Москвы к атаке на Скрипаля

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что по итогам разговора с премьером Великобритании Терезой Мэй у него сложилось впечатление, что Россия стоит за покушением на Скрипаля.

"Может, он (Трамп) оказался не таким убеждённым, как остальные, которые говорят «скорее всего»… Я понимаю их, они не могут сказать на 100%, потому что если это не подтвердится, будет достаточно странно, когда люди такого уровня, политики, скажем, вводят в заблуждение. В том числе мир. Слова Терезы Мэй, Трампа — люди, даже обычные люди, относятся к ним достаточно серьёзно", — заявила Журова.