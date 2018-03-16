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Путин поручит продвигать производства медоборудования в России
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Путин поручит продвигать производства медоборудования в России 

РИА Новости 20 часов назад
Фото: РИА Новости
С. ПЕТЕРБУРГ, 16 мар — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручит правительству, министерству здравоохранения и министерству промышленности активнее продвигать производство отечественного медицинского оборудования.
Говоря об отечественном медицинском оборудовании на встрече с работниками сферы здравоохранения в Петербурге, президент отметил, что «линейка должна быть гораздо шире». «Задача такая в принципе стоит, давайте ее актуализируем», — предложил Путин.
"Можно сформулировать соответствующее поручение правительству в целом, министерству здравоохранения, министерству промышленности, чтобы вместе это двигали более активно, может, более активно, чем до сих пор это было… Нужно, конечно, иметь свое собственное эффективное и современное и перспективное оборудование", — сказал Путин.
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