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Собянин проголосовал на выборах президента
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Собянин проголосовал на выборах президента 

Lenta.ru 18 марта 2018
Фото: Lenta.ru
Мэр Москвы Сергей Собянин проголосовал на выборах президента России. Об этом сообщает агентство [«Москва»] (http://www.mskagency.ru/materials/2762333). Градоначальник отдал свой голос на избирательном участке, расположенном в школе №1241 на улице Николаева, 5.
В столице открыто более 3,6 тысячи избирательных участков, которые работают с 8:00 до 20:00.
По словам председателя Мосгоризбиркома Валентина Горбунова, участки открылись в штатном режиме. «В Москве 3,6 тысячи участков открылись в штатном режиме и все они 100 процентов готовы, — сказал он. — Спасибо Общественной палате, практически на всех участках работают независимые наблюдатели. В этот же день проводится крупнейшая за всю историю Москвы ярмарка, на полутора тысячах участков открыты торговые шале, детская анимация, так что добро пожаловать на праздник».
18 марта проходят выборы президента России. В президентских выборах участвуют восемь кандидатов: Сергей Бабурин (партия «Российский общенародный союз»), Павел Грудинин (выдвинут КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский («Яблоко»).
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