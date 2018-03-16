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СК России возбудил дела о нападении на Юлию Скрипаль и об убийстве Глушкова
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СК России возбудил дела о нападении на Юлию Скрипаль и об убийстве Глушкова 

РИА Новости 20 часов назад
РИА НОВОСТИ. В РОССИИ ВОЗБУЖДЕНЫ УГОЛОВНЫЕ ДЕЛА ПО ФАКТАМ ПОКУШЕНИЯ В БРИТАНИИ НА ЮЛИЮ СКРИПАЛЬ И ОБ УБИЙСТВЕ ГЛУШКОВА — СК РФ
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