СК РФ возбудил уголовные дела по факту покушения на убийство Скрипалей в Британии 

ТАСС: последние новости

РФ высылает 23 британских дипломата и закрывает британское генконсульство в Петербурге

Посольство России в США заявило о гарантии открытости выборов президента РФ

Джонсон нарушил протокол и не пожал руку Яковенко на встрече в британском МИД