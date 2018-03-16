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СК РФ возбудил уголовные дела по факту покушения на убийство Скрипалей в Британии
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СК РФ возбудил уголовные дела по факту покушения на убийство Скрипалей в Британии 

ТАСС 20 часов назад
ТАСС, 16 марта. СК РФ возбудил уголовные дела по факту покушения на убийство Скрипалей в Британии. Об этом ведомство сообщило в четверг.
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