Глава МИД Украины выступил за минимизацию экономического сотрудничества с Россией

Кроме того, Климкин заявил, что договор о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве с Россией в его нынешнем виде не работает.

«Он просто является насмешкой. Ну о какой дружбе и сотрудничестве мы сегодня говорим?» — отметил глава украинского МИД