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Глава МИД Украины выступил за минимизацию экономического сотрудничества с Россией
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Глава МИД Украины выступил за минимизацию экономического сотрудничества с Россией 

RT на русском 20 часов назад
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что торгово-экономическое сотрудничество страны с Россией должно быть минимизировано. «В общем смысле экономическое сотрудничество со страной-агрессором должно быть минимизировано», — цитирует дипломата Интерфакс-Украина.
Кроме того, Климкин заявил, что договор о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве с Россией в его нынешнем виде не работает.
«Он просто является насмешкой. Ну о какой дружбе и сотрудничестве мы сегодня говорим?» — отметил глава украинского МИД.
Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман пригрозил разорвать программу экономического сотрудничества с Россией.
RT на русском: последние новости
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