Зюганов назвал своих преемников

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в эфире НСН заявил, что в рядах партии нет преемников, а есть «опытнейшие люди» и привел перечень достойных кандидатов на пост председателя.

«Что касается нашей партии, все будет действовать строго по уставу. Съезд, пленум, президиум. У нас очень много талантливейших людей. Когда подоспеет этот вопрос, мы решим его. У нас целая плеяда очень грамотных профессионалов. Мой зам по кадровым вопросам, Афонин Юрий Вячеславович, ему 40 лет, молодой талантливый перспективный депутат, знает все регионы. Новиков Дмитрий Георгиевич — мой зам по идеологии, один из наиболее образованных и подготовленных людей и серьезный теоретик. Калашникова Леонида Ивановича вы знаете, он регулярно выступает на телевидении, опытный международник, человек, который в свое время управлял самой крупной в СССР комсомольской организацией. Также у нас очень грамотные люли, которые стоят в руководстве Иркутской области — это Левченко Сергей Георгиевич, мэр Новосибирска Локоть Анатолий Евгеньевич, также Клычков Андрей Евгеньевич, который управляет Орловской областью. Подойдет время — партия спокойно рассмотрит и определит, что делать», — подытожил он.

Упоминая ЛДПР, Геннадий Зюганов не удержался от сравнительных характеристик

«ЛДПР — чисто вождистская, во многом, фюрерская партия. Там нет коллективного рассмотрения, там кого пальцем ткнут, тот и имеет свое поручение. Не назвал своего вождя — голоса больше не получишь. У них свои порядки, а у нас партия с более чем столетней историей, которая играет исключительно полезную для страны роль. Там, где половина граждан или нищенствуют, или находятся у черты бедности, важно иметь партию, которая может мужественно и достойно отстаивать интересы трудового народа. Мы это делаем исправно», — отметил он.

Ранее Геннадий Зюганов назвал провокацией слух о вступлении Грудинина в КПРФ. По его словам, директор Совхоза им. Ленина остаётся беспартийным претендентом на президентское кресло, выдвинутым коммунистической партией и блоком народно-патриотических сил.