Зюганов назвал своих преемников 

В эфире НСН лидер КПРФ Геннадий Зюганов перечислил своих возможных преемников. По его словам, на посту главы партии его могут сменить Афонин Юрий Вячеславович, Новиков Дмитрий Георгиевич, Калашников Леонид Иванович, Левченко Сергей Георгиевич, Локоть Анатолий Евгеньевич, Клычков Андрей Евгеньевич.
Кандидат в президенты России от ЛДПР Владимир Жириновский рассказал о том, кто может возглавить партию после его ухода с поста ее лидера. В списке перечисленных политиком фамилий оказались Михаил Дегтярев, Борис Чернышов, Ярослав Нилов, Александр Курдюмов, Алексей Диденко и Василий Власов. Все они являются действующими депутатами Государственной думы VII созыва. В числе лиц, которые могут сменить на посту Владимира Жириновского, он не назвал своего сына Игоря Лебедева — вице-спикера Госдумы от ЛДПР.
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в эфире НСН заявил, что в рядах партии нет преемников, а есть «опытнейшие люди» и привел перечень достойных кандидатов на пост председателя.
«Что касается нашей партии, все будет действовать строго по уставу. Съезд, пленум, президиум. У нас очень много талантливейших людей. Когда подоспеет этот вопрос, мы решим его. У нас целая плеяда очень грамотных профессионалов. Мой зам по кадровым вопросам, Афонин Юрий Вячеславович, ему 40 лет, молодой талантливый перспективный депутат, знает все регионы. Новиков Дмитрий Георгиевич — мой зам по идеологии, один из наиболее образованных и подготовленных людей и серьезный теоретик. Калашникова Леонида Ивановича вы знаете, он регулярно выступает на телевидении, опытный международник, человек, который в свое время управлял самой крупной в СССР комсомольской организацией. Также у нас очень грамотные люли, которые стоят в руководстве Иркутской области — это Левченко Сергей Георгиевич, мэр Новосибирска Локоть Анатолий Евгеньевич, также Клычков Андрей Евгеньевич, который управляет Орловской областью. Подойдет время — партия спокойно рассмотрит и определит, что делать», — подытожил он.
Упоминая ЛДПР, Геннадий Зюганов не удержался от сравнительных характеристик
«ЛДПР — чисто вождистская, во многом, фюрерская партия. Там нет коллективного рассмотрения, там кого пальцем ткнут, тот и имеет свое поручение. Не назвал своего вождя — голоса больше не получишь. У них свои порядки, а у нас партия с более чем столетней историей, которая играет исключительно полезную для страны роль. Там, где половина граждан или нищенствуют, или находятся у черты бедности, важно иметь партию, которая может мужественно и достойно отстаивать интересы трудового народа. Мы это делаем исправно», — отметил он.
Ранее Геннадий Зюганов назвал провокацией слух о вступлении Грудинина в КПРФ. По его словам, директор Совхоза им. Ленина остаётся беспартийным претендентом на президентское кресло, выдвинутым коммунистической партией и блоком народно-патриотических сил.