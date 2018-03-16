Ещё
В день выборов президента жителей Московского региона ждет «новогодняя» погода
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В день выборов президента жителей Московского региона ждет «новогодняя» погода 

РИАМО 20 часов назад
Фото: РИАМО
В предстоящее воскресенье, когда пройдут выборы президента России, в Москве и Подмосковье ожидается морозная и солнечная погода без осадков, сообщил РИАМО в пятницу сотрудник Гидрометцентра РФ Анатолий Цыганков.
«Погода будет отличная, я бы сказал даже новогодняя. Завтра-послезавтра будет солнечно. Температура днем будет в пределах минус 5 — минус 8 градусов, без осадков, может быть, где-то в области выпадет небольшой снег, но по Москве — без осадков. То есть хорошая, морозная и солнечная погода», — сказал Цыганков.
По его словам, 18 марта в Москве будет малооблачно, атмосферное давление вырастет, ветер возьмет северное направление со скоростью 2-3 метра в секунду.
«В ночь на субботу будет где-то минус 17 — минус 20 градусов по Москве, в районе Клина — до минус 22 градусов. С субботы на воскресенье ночь будет такой же холодной, а понедельник — чуть теплее», — отметил синоптик.
Выборы президента Российской Федерации состоятся 18 марта 2018 года. В соответствии с Конституцией РФ глава государства будет избран на шестилетний срок путем прямого всеобщего тайного голосования.
В избирательной гонке участвуют Сергей Бабурин («Российский общенародный союз»), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов (Партия роста) и Григорий Явлинский («Яблоко»).
Просто и понятно о выборах президента РФ>>
РИАМО: последние новости
Поклонская попросила ЦИК снять Собчак с выборов Митинг‑концерт «Россия. Севастополь. Крым» пройдет 18 марта на Манежной площади в Москве Из России высылают 23 британских дипломатов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия объявила об ответных мерах против Британии370
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля712
Прилепин нашел способ решения «украинской проблемы»79
Стало известно о состоянии дочери Кончаловского33
Россия бьется со смертельно опасным противником419
Видео
04:58
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля
Происшествия Криминал
03:19
Дайнеко пострадала в страшной аварии
Шоу-бизнес Происшествия
03:04
Страшные тайны: Николай Второй
Общество
01:05
Россия объявила об ответных мерах против Британии
Политика Европа
Химик рассказал о противоядии от «Новичка»
Происшествия Криминал
02:57
Мигранты громят Мадрид из-за «полицейских-убийц»
Происшествия В мире
Рыбак снял на видео «цунами» на Байкале
Происшествия
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение