В день выборов президента жителей Московского региона ждет «новогодняя» погода

«Погода будет отличная, я бы сказал даже новогодняя. Завтра-послезавтра будет солнечно. Температура днем будет в пределах минус 5 — минус 8 градусов, без осадков, может быть, где-то в области выпадет небольшой снег, но по Москве — без осадков. То есть хорошая, морозная и солнечная погода», — сказал Цыганков.

По его словам, 18 марта в Москве будет малооблачно, атмосферное давление вырастет, ветер возьмет северное направление со скоростью 2-3 метра в секунду.

«В ночь на субботу будет где-то минус 17 — минус 20 градусов по Москве, в районе Клина — до минус 22 градусов. С субботы на воскресенье ночь будет такой же холодной, а понедельник — чуть теплее», — отметил синоптик.

Выборы президента Российской Федерации состоятся 18 марта 2018 года. В соответствии с Конституцией РФ глава государства будет избран на шестилетний срок путем прямого всеобщего тайного голосования.

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