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Россия будет одной из первых стран, которые посетит новый лидер Кубы
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Россия будет одной из первых стран, которые посетит новый лидер Кубы 

РИА Новости 20 часов назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Россия будет в числе стран, которые новый кубинский лидер должен будет посетить в первую очередь, заявил РИА Новости посол Кубы в Москве Херардо Пеньяльвер Порталь.
"Россия для Кубы не только стратегический партнер, но мы имеем исторические, дружественные отношения. По моему мнению, конечно, одной из первых стран, которые новый президент Кубы посетит, обязательно будет Россия", — ответил он на вопрос о том, посетит ли Россию новый кубинский лидер после завершения смены руководства Кубы.
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