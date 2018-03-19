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В Адыгее за Владимира Путина проголосовало более 81% избирателей
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В Адыгее за Владимира Путина проголосовало более 81% избирателей 

АиФ Адыгея 1 час назад
Фото: АиФ Адыгея
Сегодня в ходе рабочей встречи главы РА Мурата Кумпилова и председателя ЦИК РА Нурбия Самогова были обсуждены итоги голосования на выборах Президента РФ.
С большим отрывом голосов лидировал действующий Президент РФ Владимир Путин, которого поддержало 81,17% избирателей республики.
По информации ЦИК Адыгеи, избирательная кампания признана состоявшейся и действительной. Выборы прошли в штатном режиме при рекордно высокой явке избирателей. В голосовании приняло участие 250223 избирателя (74,31%).
Как сообщил председатель ЦИК Адыгеи Нурбий Самогов, в республике за Владимира Путина проголосовало 203 тыс. 95 человек. Это 81,17% голосов от общего числа избирателей. На втором месте — кандидат от КПРФ Павел Грудинин (11,48%). За лидера от ЛДПР Владимира Жириновского свои голоса отдали 3,57% избирателей Адыгеи.
Ксения Собчак («Гражданская инициатива») набрала 0,82% голосов, Максим Сурайкин («Коммунисты России») — 0,53%, Григорий Явлинский («Яблоко») — 0,48%, Сергей Бабурин (партия «Российский общенародный союз») — 0,47%, Борис Титов (Партия Роста) — 0,43%.
Нурбий Самогов также проинформировал, что в течение 18 марта в ЦИК Адыгеи поступил ряд жалоб, все они внимательно рассматриваются. Однако нарушений, которые могли бы повлиять на итоги избирательной кампании, в республике не зарегистрировано.
Глава РА отметил высокий уровень организации выборов Президента РФ в республике и поблагодарил руководство и коллектив ЦИК Адыгеи, всех членов избирательных комиссий за проделанную работу, проведение честной и открытой избирательной кампании.
Мурат Кумпилов также обратился с благодарностью ко всем избирателям республики, которые проявили активную гражданскую позицию, пришли проголосовать на свои избирательные участки.
«Поздравляю всем с избранием Президента РФ. Это очень значимое событие, поскольку мы определили путь развития нашей страны на ближайшие шесть лет. В Адыгее выборы прошли при высокой явке избирателей. Подавляющее число жителей республики поддержало Владимира Владимировича Путина. Это очередной раз подтверждает, что мы на стороне курса созидания, готовы встать рядом с нашим Президентом и продолжить начатые им преобразования, чтобы наша страна была сильным государством. В республике мы продолжим реализацию всех программ, позитивных начинаний, чтобы поднять уровень жизни наших жителей», — отметил Мурат Кумпилов.
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