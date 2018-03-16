Госпожнадзор проверил безопасность избирательных участков в ЦФО и Приволжье

МОСКВА , 16 мар — РИА Новости . Специалисты государственного противопожарного надзора проверили на соответствие требованиям безопасности более 42 тысяч избирательных участков в Центральном и Приволжском федеральных округах, сообщил РИА Новости в пятницу представитель Центрального регионального центра МЧС РФ

"Обследовано более 42 тысяч избирательных участков. Особое внимание уделено состоянию эвакуационных путей и выходов, работоспособности систем автоматической противопожарной защиты и противопожарного водоснабжения, наличию первичных средств пожаротушения, подъездным путям и местам установки пожарной техники", — сказал собеседник агентства.

По его словам, во взаимодействии с представителями избирательных комиссий было проведено более 34 тысяч тренировок по эвакуации, а также свыше 42 тысяч инструктажей и бесед с персоналом по вопросам пожарной безопасности. Кроме того, на избирательных участках прошло более 31 тысячи пожарно-тактических учений с их личным составом и взаимодействующими службами.

Ранее сообщалось, что обеспечивать безопасность в период проведения выборов президента РФ в Центральном и Приволжском федеральных округах будут почти 50 тысяч сотрудников МЧС и свыше 7,4 тысячи единиц техники.