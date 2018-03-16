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В Минобороны прокомментировали публикацию Совета ЕС по санкциям против САР
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В Минобороны прокомментировали публикацию Совета ЕС по санкциям против САР 

РИА Новости 21 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков прокомментировал преждевременную публикацию решения Совета ЕС о введении новых санкций в отношении Сирии, датированных 19 марта, задавшись вопросом, какое решение примут теперь министры в Евросоюзе по этому вопросу.
В четверг, 15 марта, ряд западных СМИ сообщили о якобы имевшем место применении химического оружия сирийскими войсками в населенном пункте Хаммурия в Восточной Гуте, а также приводили свидетельства о большом количестве пострадавших от «удушья».
Конашенков сообщил, что днем на сайте Совета ЕС было опубликовано заявление «о введении новых санкций против Сирии за химические атаки против мирного населения», однако датировано оно было не 15, а 19 марта, когда в Брюсселе только должна будет состояться встреча министров иностранных дел сообщества.
"Этим документом Совет ЕС добавил четыре человека в список лиц, являющихся целью ограничительных мер ЕС против сирийского режима, за их роль в создании химического оружия и его использовании против мирного населения. Данное сообщение сотрудники пресс-службы Совета ЕС, в большом смущении, конечно, сняли. Непонятно только, как теперь проголосуют министры иностранных дел ЕС в ходе встречи 19 марта?", — заявил Конашенков.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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