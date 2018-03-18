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Проголосовали: в Архангельской области закрыты избирательные участки
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Проголосовали: в Архангельской области закрыты избирательные участки 

АиФ Архангельск 4 часа назад
Фото: АиФ Архангельск
В Архангельской области завершилось голосования на выборах президента РФ — все избирательные участки закрыты. По данным областной избирательной комиссии явка по состоянию на 18 часов составила 53%.
«Крупных нарушений в ходе дня голосования, которые могли бы повлиять на волеизъявление граждан, не зафиксировано. Кроме того, впервые за ходом голосования следили независимые наблюдатели сразу трех общественных институтов: Общественная палата региона, областная избирательная комиссия и Уполномоченный по правам человека, участие в наблюдении принял и международный наблюдатель», — сообщил председатель облизбиркома Андрей Контиевский.
Самая большая явка — на Новой Земле, в Мирном, Вилегодском районе. В целом по области явка выше, чем на предыдущих выборах президента.
По данным Центральной избирательной комиссии после обработки 22 процентов бюллетеней лидерства на выборах занимает Владимир Путин (72%), второе место занимает коммунист Павел Грудинин, на третьем месте — Владимир Жириновский.
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